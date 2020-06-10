封測龍頭日月光投控（3711）受惠封測訂單需求暢旺、電子代工（EMS）需求持穩，2020年5月合併營收繳出「雙升」表現，與前5月營收齊登同期新高。法人預期第二季營運可望延續首季佳績，營收估季增高個位數百分比、年增約15％。

日月光投控2020年5月自結合併營收357.88億元，較4月353.03億元小增1.37％、較去年同期301.18億元成長達18.83％，續創同期新高。累計1～5月合併營收1684.48億元，較去年同期1480.31億元成長13.79％，亦續創同期新高。

觀察日月光投控各業務概況，封測與材料5月合併營收231.65億元，較4月229.04億元小增1.1％、較去年同期201.48億元成長15％。電子代工（EPS）表現持穩，5月合併營收131.1億元，較4月131.49億元微減0.3％、較去年同期100.62億元成長達30.28％。

日月光投控預期，第二季封測業務營收及毛利率將與去年第三季679.01億元、21.7％相當，電子代工營收及營益率將優於去年首季349.59億元、2.1％。法人推估，日月光投控第二季集團合併營收可望「雙升」站回千億元之上，估季增高個位數百分比、年增約15％。

日月光投控財務長董宏思先前法說時表示，受惠客戶需求暢旺、接獲部分轉單效益挹注，集團首季營運表現優於預期，預期第二季營運可望延續首季強勁動能。不過，目前下半年訂單能見度仍偏低，對市況及營運展望暫不予評論。

多家外資認為，日月光投控將透過強化與矽品整併綜效、降低負債等，因應下半年可能出現的庫存調整。雖因應下半年能見度偏低的不確定性影響，將目標價區間自67～90元略微縮減至67～88元，但仍看好長期營運成長前景。

(時報資訊)