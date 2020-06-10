大陸金屬包裝大廠福貞-KY(8411)5月合併營收為新台幣4億9322萬元，與去年度同期相較微幅減少0.59%，前5月份營收金額為新台幣19億8668萬元，較去年度同期對比減幅縮小為7.66%。綜觀今年第一季度，整體中國大陸內需飲料消費市場，因受節後淡季及新冠肺炎疫情的影響，導致餐飲、夜場和禮品市場需求明顯減少，業績出現不同程度的下滑。然隨時序進入4-5月份，伴隨著天氣轉熱和疫情影響的逐漸淡去，應可使快速消費品的需求漸次回溫上升，而公司端整體接單及生產情況恢復漸次向好，未來營收應可望呈現逐季增溫趨勢。

據統計顯示，2020年5月中國大陸全國溫度在30度以上的平均天數為9.6天，與同比增長了3.1天，隨天氣溫度升高將可迎來酷暑冷飲商機，復加上中國大陸一系列促消費政策落地見效，應可使消費者受疫情抑制沉寂許久的需求加速回暖。另受國際經濟局勢動盪不明影響，使人民幣對美元貶值狀況明顯，因而集團5月單月營收人民幣總額雖較4月成長近8%，卻因功能性貨幣與財務報表達貨幣的幣別轉換，而使單月台幣別營收較去年度同期微幅減少。

展望下半年業績，可望因二片式鋁罐進入傳統市場出貨旺季，因而增加集團整體銷售，惟對於新冠肺炎疫情於後續對全球經濟發展及中國大陸內需終端消費的影響仍需持續關注，福貞-KY會依循所屬營運地區政府規定及員工健康獲得保證之最大前提情況下，機動調整集團內各轉投資各廠之產能排配，整體營運發展應可逐步回歸應有的正向水準。

(時報資訊)