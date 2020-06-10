外交部長吳釗燮於台北時間昨晚9時以視訊方式參與華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）舉辦的「布魯塞爾論壇」（Brussels Forum）線上研討會，主題為「後疫情秩序：探討對中國策略」（The Post Pandemic Order： Navigating Approaches to China）。吳釗燮於會中分享台灣對抗中國威脅的經驗、在全球關鍵物資產業鏈重組可扮演的角色及協助國際社會因應全球性挑戰的努力。

吳釗燮強調，當前民主制度與專制政權間不僅是不同模式的競爭，更關乎價值觀與生活方式的選擇。中國近年來在區域頻頻生事，從與印度的邊境危機、南海島礁軍事化到近期全國人大強行通過香港「國安法」，在在使區域各國備感威脅。台灣長年面對中國在軍事及外交上的壓迫，疫情期間尤甚。身處對抗中國的前線，台灣將持續堅守民主，帶給各國希望。

新冠肺炎疫情凸顯過度依賴由中國主導的關鍵物資產業鏈可能產生的風險。對此，吳釗燮指出，台灣可在全球關鍵物資產業鏈的重整中扮演重要角色，提供各國關鍵原物料及生產技術。此次疫情，不僅讓世界看到台灣防疫能力與製造實力，更因此有許多國家情義相挺，支持我參與「世界衛生大會」（WHA）。

(中時 )