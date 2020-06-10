被問吃蚵仔煎是否想罷「柯」 蔡英文這樣說了這個字 15:142020/06/10 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 被問吃蚵仔煎是否想罷「柯」，蔡英文這樣說了這個字。曾薏蘋攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統昨天到基隆廟口吃蚵仔煎，卻被解讀想罷免台北市長柯文哲。蔡英文總統今出席中執會受訪時，先嘆了一聲「唉」後說，想像力太豐富。 蔡英文總統說，想像力太豐富，政治人物，尤其是民選的政治人物，都是由選票票選出來的，對人民都有責任，盡全力把事情做好，這才是本分。 至於被問到，近來許多網友在Google輸入亂碼，就會出現「陳菊」「善款」的字串。總統表示，是不是有人為操控因素在裡面，這是必須去釐清的事情，希望社群平台應該有所提防，也希望民眾能提高警覺，不要被這種操作方式誤導。 (中時 ) #蔡英文 #總統 #政治人物 #豐富 #想像力 #柯文哲 #陳菊 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷免黃捷號角響起！連署達1.1萬份 鳳山居民吐真實心聲 - 政治 韓國瑜動向有變數？最後「穿雲箭」藍比綠更驚恐 網分析韓心態 - 政治 陳柏惟遭點名最該被罷免 顏寬恒說話了！ - 政治 罷免陳致中一天破千？前鎮人怒爆3大原因！ - 政治 看到這景象！洛杉基揭穿防疫成功真相 大酸陳時中 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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