蔡英文總統昨天到基隆廟口吃蚵仔煎，卻被解讀想罷免台北市長柯文哲。蔡英文總統今出席中執會受訪時，先嘆了一聲「唉」後說，想像力太豐富。

蔡英文總統說，想像力太豐富，政治人物，尤其是民選的政治人物，都是由選票票選出來的，對人民都有責任，盡全力把事情做好，這才是本分。

至於被問到，近來許多網友在Google輸入亂碼，就會出現「陳菊」「善款」的字串。總統表示，是不是有人為操控因素在裡面，這是必須去釐清的事情，希望社群平台應該有所提防，也希望民眾能提高警覺，不要被這種操作方式誤導。

(中時 )