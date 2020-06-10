商務人員來台 指揮中心：長期停留仍要居檢14天 14:382020/06/10 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 商務人員來台，指揮中心：長期停留仍要居檢14天。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越南恢復國境往返國家當中，台灣被列入，台灣是否也會相封對越南恢復國境往返，疫情中心指揮官陳時中表示，越南這方面資料很可靠，對於邊境管理包括商務人士來台，也在討論中，目前方法已訂得差不多，外交部及外館單位對於執行細節還在討論，預訂下周二指揮中心確定後，於下周三公佈。 陳時中指出，來台商務人士若為長期停留，仍需１４天居家檢疫，停留短期相關檢驗及時間才會變通。 至於境轉，疫情中心副指揮官陳宗彥表示，相關作業已與國際機場、桃機公司、民般局及航空公司討論，預計本周提報指揮中心。 (中時 ) #來台 #指揮中心 #討論 #長期 #恢復 也許您會感興趣 推薦閱讀 社交距離誰認定 解封恐淪喊口號 04:102020/06/06 生活新聞 解封首日零確診！疫情中心每日記者會今最終場 13:442020/06/07 生活 宗教遶境解封 指揮中心：千人以下可舉辦 14:572020/06/07 生活 指揮中心「愛德華諾頓」回顧疫情：那時每天都睡不好 16:062020/06/07 生活 千人遶境限制 拱天宮喊話放寬 04:102020/06/08 生活新聞 大甲媽11日起駕 鎮瀾宮：會跟疫情指揮中心溝通 11:522020/06/08 政治 最後一次高雄應變指揮中心會議 韓國瑜：不給自己打分數 16:442020/06/08 政治 中美對抗長期化的輸贏 04:102020/06/09 時論廣場 連59天無本土案例 指揮中心擺「鴨蛋」慶祝 13:502020/06/10 生活 不必再三採陰 指揮中心將決議二採陰解除隔離 14:222020/06/10 生活 生活熱門新聞 冷氣24小時沒關！她忍痛一動作 電費從1萬3變2千 - 生活 好市多7／15起停止這項服務！網友一片哀號 - 生活 壞壞吃生蠔沒用！營養師唯一推薦它 - 生活 國師被徵召不分區立委？唐綺陽鬆口認了 - 生活 葉匡時吐14字 網見關鍵字「後會有期」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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