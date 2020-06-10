越南恢復國境往返國家當中，台灣被列入，台灣是否也會相封對越南恢復國境往返，疫情中心指揮官陳時中表示，越南這方面資料很可靠，對於邊境管理包括商務人士來台，也在討論中，目前方法已訂得差不多，外交部及外館單位對於執行細節還在討論，預訂下周二指揮中心確定後，於下周三公佈。

陳時中指出，來台商務人士若為長期停留，仍需１４天居家檢疫，停留短期相關檢驗及時間才會變通。

至於境轉，疫情中心副指揮官陳宗彥表示，相關作業已與國際機場、桃機公司、民般局及航空公司討論，預計本周提報指揮中心。

(中時 )