對於外籍人士以商務名義短期入境，先前一直都是「只聞樓梯響」，外界關注何時可以解禁，衛福部長陳時中今（10）日明確表示，下周二（16日）將開會討論，預計下周三（17日）公布。

陳時中說，若是入境台灣要長期停留者，仍須居家檢疫14天，若是短期停留者，將有變通方式，透過採檢、居假檢疫時間的調整（也就是檢疫時間縮短）等替代措施，至於國人回台「若也是短期內就要離境」，也將適用此一方案。

近日越南總理阮春福表示，要對30天沒有傳出確診的國家地區恢復往來航班，台灣、日本、南韓、柬埔寨等都將優先入列。指揮中心是否獲悉此一訊息、何時可對越南開放邊境？陳時中低調表示，尚待確認。

另對於外籍旅客在台灣「中轉（轉機、不入境）」何時可上路？指揮中心副指揮官陳宗彥表示，桃園機場公司、民航局以及2家航空公司已針對機場動線有多次討論，本周將安排現地討論，並提供指揮中心做最後決策。

(工商 )