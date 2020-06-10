黃少祺近日拍攝三立新八點檔《天之驕女》，日前透露戲裡有不少床戲，黃少祺為迎戰新戲，近期特別加強健身，希望以最佳狀態演出新角色，此外今年也是他邁入健身第10個年頭，也找來好友阿怪透過影片為自己紀錄這值得紀念的一刻。回憶拍攝過程，黃少祺笑說「真的很累」，尤其平時每日運動1.5至2小時，拍攝當天要求完美的他，竟連續做4小時重訓，過度運動一度缺氧想吐，差點嚇壞大家。

黃少祺健身10年，健壯體魄連自己都有感。（華人創作提供）

日前黃少祺拍攝健身紀錄片，一連猛做4小時重訓險缺氧。（華人創作提供）

黃少祺說近10年幾乎每天固定跑5到10km，還會加強肌肉訓練，包括二頭肌、腹肌、胸肌重量訓練，最近則全都各提升了2到3組，腹肌之前會做400下仰臥，最近提升到600下；之前每天胸肌訓練做4組，每組15下，最近倍數增加每天做到8組，重量也提升；因此，最近的胸肌也明顯變大，本來還不以為意，直到前幾天天之驕女定裝時，造型拿了之前尺寸的襯衫給他穿，胸部釦子扣不上，他才發現胸圍真的大到「有感」，為此還得麻煩造型重新找了大一號的尺碼，讓他再定一次裝。

近日拍攝三立新八點檔《天之驕女》，黃少祺加強重訓期望以最好狀態演出。（華人創作提供）

黃少祺每天固定跑5到10km。（華人創作提供）

黃少祺說，起初接觸健身是為了瘦身，讓拍戲時體態看起來更好，後來發現有健身時，精氣神都會比較好，尤其拍戲前健身，明顯當天的體力和精神狀態都可維持長久，加上接觸重訓可雕塑身形，所以健身運動就變成維持他日常必做的事情之一。自己運動之餘，他也不忘督促兒子也跟他運動，有次大兒子陪他運動，他設定跑步機讓他跑兩公里，誰知道大兒子在他面前ㄍㄧㄥ住跑完，但卻在看到媽媽時忍不住委屈得哭訴爸爸要他跑兩公里，搞得他哭笑不得。

黃少祺健身十年，也會找兒子一起運動。（華人創作提供）

(中時 )