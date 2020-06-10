前移民署長謝立功日前宣布退出國民黨，並接任民眾黨祕書長，民眾黨主席柯文哲今天親自頒發聘書，柯文哲表示，民眾黨用人不看顏色、背景，謝立功過去行政經歷豐富，績效相當好，期許可以扮演民眾黨調和鼎鼐的角色。謝立功說，用過我的都說很好用，希望在民眾黨也可以很好用。

柯文哲指出，民眾黨用人看能力，不看過去，因為多元開放，所以內部常常有摩擦，有鑑於黨內近期困擾問題，需要有人調和鼎鼐，謝立功具備細心、耐心、愛心，過去曾在中央當官，符合民眾黨現階段的需要，因此邀請擔任祕書長。

謝立功表示，民眾黨是非常年輕有活力的政黨，願意充分表達意見，很多人對民眾黨有高度期待，未來會持續扮演好角色，竭盡所能把這份工作做好。

謝立功說，過去很多人以顏色作為政治立場區分，民眾黨主張超越藍綠，意味著沒有藍綠，我們有自己道路，朝既定方向前進，民眾黨要做大白，而不是小藍或小綠，要改變台灣政治文化。

面對投入民眾黨，日前遭國民黨開鍘，謝立功說，已經發生的事情不討論太多，謝謝國民黨過去栽培，有些事情不是嘴巴說說，而是要看未來怎麼做。

(中時 )