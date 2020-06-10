網上瘋傳的轟-20首飛成功畫面

盛傳中方新一代戰略轟炸機很可能今年就準備好交付，解放軍消息人士先前透露，要是新冠肺炎疫情充分獲得控制，轟-20超音速隱形轟炸機可望在11月的珠海航展中首度公開亮相。

據中國大陸《兵工科技》雜誌報導，廣泛認為，在外形和氣動佈局上，轟-20將走隱形亞聲速轟炸機的路子，採用類似B-2的飛翼式佈局。分析指出，首先，飛翼式佈局隱形性能極佳，同時具有極佳的載荷能力，內部空間很大，方便載彈、載油和安裝各種機載設備。

事實上，先前也有公開報導指出，中方最主要的轟炸機研發製造機構，也就是中國航空工業集團公司第一飛機設計研究院，對採用背負式進氣道、隱形飛翼式佈局的大型飛機進行了成功預研，已攻克關鍵技術。

轟-20藉助隱形外形，可以使雷達截面積（RCS）降到1平方公尺以下，對敵方雷達等探測裝置而言，與美國B-2戰略轟炸機屬於同一信號輻射強度水準。而這將賦予轟-20超強的隱形靜默突防能力，在敵軍雷達和預警網路無法捕捉的情況下，對敵方目標發動遠端戰略打擊。

其次，分析指出，戰略轟炸機必須做到核常兼備，必須能發射戰略核飛彈，成為空基核力量的關鍵要素。軍事專家陳洪告訴CCTV4，核打擊是戰略轟炸機的必備能力之一，而空中戰略核力量則是武器發展的必經之路。

有專家推測，轟-20的航程約為1.3萬公里米，作戰半徑將超過5000公里，而載彈量可達30~40噸，至於最大載彈量則可達45噸，能直飛美國本土。此外，轟-20的最大起飛重量將超過180~200噸，載油量能達100噸左右。航程和作戰半徑將是轟-6K的2倍多，而作戰效能則將是轟-6K的5倍以上。

分析指出，與當今唯一的飛翼式隱形戰略轟炸機B-2對比，B-2的最大起飛重量約為170.6噸，載油量75.75噸，航程1.1萬公里。由此可見，轟-20或許比B-2稍大，航程也更遠些，而載荷能力也更強一些。

(中時電子報)