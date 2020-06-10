高雄市長韓國瑜遭到罷免，11日是他任內最後1天，支持者當天下午將齊聚市府鳳山行政中心，安靜陪他離開；但據了解，總統大選後韓曾預告將舉辦全台謝票，卻因疫情、罷免案而擱置，幕僚透露，等群眾情緒緩和些，韓國瑜可能再展開巡迴謝票走訪各縣市，兌現當初承諾。

韓國瑜總統大選時規畫全台傾聽之旅，在各縣市獲得支持者熱烈歡迎，最後雖然敗北，但550萬票成績其實不差，選後他曾對外表示，各地支持者眾多，過完年可能啟動各縣市謝票行程，然而之後新冠肺炎疫情爆發，加上罷免案期間避免招來批評，拜票活動一直延宕至今。

罷免案過關，韓國瑜11日過後將正式解甲歸田，休息一陣子之後，是否會規畫各縣市巡迴，繼續與支持者見面、完成大選後未兌現的謝票之旅？韓陣營證實，內部確實有評估過，但由於罷免後支持者情緒過於緊繃，不適合馬上再辦群眾活動，若要環台謝票，也會等過一陣子再進行。

首要之務，11日下午3點半，韓幕僚在鳳山行政中心籌畫「真愛高雄，珍重再見」活動，不讓韓國瑜孤單，屆時將安排樂團演唱，曲目全是輕鬆溫馨的民歌，不會有競選歌曲，另安排市府團隊、議員輪流講話、唱歌，最後韓國瑜向群眾發表感言，再搭車離開市府。

韓國瑜過去造勢場合，支持者多穿國旗裝，形成鮮明符號，但幕僚請大家這次改穿白色上衣，除了與這段時間來所受的抹黑形成對比，也藉純淨、安詳的白色宣洩群眾內心情緒，特別希望支持者保持靜默，以感謝取代仇恨，團結守望高雄。

(中時 )