日本近期擬將釣魚台更名為「登野城尖閣」，宜蘭縣長林姿妙要邀請蔡英文總統一起「登島」，掛門牌、護主權；總統今受訪表示，「我們謝謝」。

蔡總統今參加民進黨中執會受訪指出，釣魚台是中華民國的領土，這一件事情是政府一貫的立場，也呼籲各方，對於釣魚台，秉持的是擱置爭議、共同開發的原則，以和平的方式來解決爭議，共同維護區域的和平穩定。

她說，對於林姿妙縣長的邀請，「我們謝謝」，中央政府一定會依情勢來審慎的處理，那麼一方面能夠確保台灣的主權的立場，另外一方面，也能夠維持區域的和平穩定。

(中時 )