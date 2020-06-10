苗栗縣政府打造西湖溪後龍段新建自行橋鐵橋，西側就是西湖溪河口，是看賞夕陽的最美景點。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌10日上午前往西湖溪海口新自行車鐵橋試騎。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府爭取前瞻計畫，提出西湖溪整體環境營造計畫，利用後龍段舊海線鐵橋墩，以及銅鑼段舊農路橋改建成的景觀斜張橋，連結西湖溪兩側水岸環境，打造新自行車橋。苗栗縣長徐耀昌10日上午主持啟用典禮時表示，新橋連接原有海風自行車道，民眾今後將可由竹南龍鳳漁港一路暢馳至通霄拱天宮。

西湖溪源頭位在三義鄉，流經銅鑼、西湖，由後龍出海，是國內少有南北流向的溪流，多年來西湖溪因上游汙染源大幅減少，溪流生態逐漸恢復，因此，當中央提出前瞻基礎計畫，苗栗縣政府水利處立即向水利署爭取計畫補助，營造西湖溪整體營造計畫。

水利處的營造計畫中分為2段區段，其中後龍段是利用西湖溪出海口舊有海線鐵路橋墩作為基礎，重新打造215公尺的新鐵橋長，自行車道全長約850公尺、寬約4公尺，完工後，使得綠光海風自行車道，不需再繞道西濱公路，可直接由新自行車鐵橋跨越西湖溪，橋上並有觀景台，可在此觀賞西湖溪出海口、濕地的夕陽美景。

另一區段是銅鑼永森村，利用舊有農路橋重建的景觀斜張橋為主軸，連結西湖溪兩側水岸環境、自行車道，打造長約125公尺的自行車橋，自行車道3.6公里，完成完整的自行車網絡，串連周邊客家文化館、九華山及杭菊田等景觀。

苗栗縣長徐耀昌10日上午就連趕後龍、銅鑼等2個新橋啟用典禮，徐耀昌表示，2座新的自行車橋完工啟用後，民眾透過海風自行車道可由竹南龍鳳漁港一路奔馳到通霄拱天宮，更增添苗栗自行車路線的便利性及可看性。

(中時 )