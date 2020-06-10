捷克參議院長將來台 總統：給最大歡迎 15:112020/06/10 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 捷克參議院長將來台，總統給最大最大歡迎。曾薏蘋攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捷克參議院長維特齊昨天宣布8月30日至9月5日訪台。蔡英文總統今受訪表示，會給維特齊最大最大的歡迎。 總統說，捷克是歐洲重要民主國家之一，跟台灣共享民主自由價值，她要代表台灣人民、政府，向維特齊致上誠摯歡迎。 總統表示，會給維特齊最大最大的歡迎，也期待因為他的到來，兩國之間交流更密切，之間合作更好。 (中時 ) #捷克 #總統 #院長 #蔡英文 # 參議院 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷免黃捷號角響起！連署達1.1萬份 鳳山居民吐真實心聲 - 政治 陳柏惟遭點名最該被罷免 顏寬恒說話了！ - 政治 韓國瑜動向有變數？最後「穿雲箭」藍比綠更驚恐 網分析韓心態 - 政治 罷免陳致中一天破千？前鎮人怒爆3大原因！ - 政治 韓國瑜派人勸退凱道遊行？真實原因終曝光！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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