捷克參議院長維特齊昨天宣布8月30日至9月5日訪台。蔡英文總統今受訪表示，會給維特齊最大最大的歡迎。

總統說，捷克是歐洲重要民主國家之一，跟台灣共享民主自由價值，她要代表台灣人民、政府，向維特齊致上誠摯歡迎。

總統表示，會給維特齊最大最大的歡迎，也期待因為他的到來，兩國之間交流更密切，之間合作更好。

(中時 )