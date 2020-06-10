嘉義看守所讓收容人自行搭設成蟲繁殖室，引誘成蟲下卵繁殖。（嘉義看守所提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義看守所培育黑水虻去化廚餘。（嘉義看守所提供／張毓翎嘉義傳真）

法務部矯正署嘉義看守所開辦手工皂、保養品班等技能訓練班，協助收容人學習一技之長；因應非洲豬瘟疫情，希望在不造成環境危害下，將廚餘去化，所方去年12月將戒護區內閒置空間重新整修，讓收容人嘗試以廚餘培育黑水虻幼蟲，有效解決廚餘問題，也達成良好生態循環，使環保的教育理念在高牆內扎根。

所方表示，從黑水虻養殖區、預蛹室再到成蟲室，均由收容人自行施工搭建，養殖初期，曾因溫度、溼度控制不當，造成黑水虻幼蟲全部死亡，歷經多次失敗，實驗了大半年，收容人逐漸摸索出一套因應環境變化的措施，如調整廚餘含水量及飼養環境等，如今相關SOP流程都已上手。

嘉義看守所的廚餘過去是由畜牧場養豬消化，現在透過食米減量、落實廚餘分類，並運用廚餘處理設備經過絞碎、脫水，多數廚餘可成為黑水虻的食物來源，將原本每日300公斤的廚餘量，經黑水虻食用消化後，能去化高達80％。

嘉義看守所還成立技能訓練班，並請嘉義縣邑米社區大學師資入所指導，讓收容人更了解黑水虻特性，所方說，目前有4位收容人，主要負責飼養黑水虻，另在技能訓練園藝班人數則有17人，老師上課時，除了針對黑水虻養殖方法進行教學，也對農葉園藝應用方式進行說明，如運用虻糞農作施肥等。

此套系統不僅用於所內的園藝生態，所方也與附近農場合作，期待透過將廚餘的再度資源化，達成良好的生態循環，為環境貢獻一份心力。

(中時 )