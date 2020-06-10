美國科技企業成立了相關的5G聯盟，試圖徹底的瓦解華為5G技術優勢，而英國安謀(ARM)公司都加入到了這一陣營之中，這意味著ARM公司隨時都有可能會對華為斷供晶片架構，那麼一旦ARM公司不再授權晶片架構，華為海思晶片是否會因此而消失呢？

英國ARM公司是全球最頂級的半導體知識產權(IP)公司，旗下擁有4000多名員工，但ARM公司只通過授權晶片架構以及版稅來賺錢，所以ARM公司本身並不會製造相關晶片售賣，而是將自己設計好的晶片架構以相關指令集授權給所有的手機晶片設計廠商，從中賺取一定的利潤，這也導致ARM公司所賺取利潤也非常少，而目前全球手機晶片幾乎都離不開ARM指令架構集；

無論是蘋果，還是高通、華為、三星、聯發科等等，如高通公司的驍龍系列，蘋果的A系列，三星的獵戶座處理器，華為的海思麒麟處置器等等，幾乎都要得到ARM公司的相關授權，才能夠進一步研發相關的晶片，因為它們全部都是基於ARM架構和指令集研發製造的。雖然ARM公司作為整個手機晶片產業鏈最頂端的公司，但ARM公司的利潤也是遠不如高通、聯發科等售賣手機晶片的公司。

即便是高通所謂自稱「自研kryo架構」也只是稍改了ARM的公版架構罷了，實際上還是屬於ARM指令架構；即便是強如蘋果，A系列晶片同樣也是基於ARM指令架構基礎研發而來，那麼一旦ARM公司斷供華為，不再提供相關的晶片架構，華為海思晶片是否會難產呢？

其實針對這一問題，ARM官方此前也對外正式做出了回應，華為此前就買下了ARMv8的永久授權，而ARMv8包含了ARM公司的32/64位指令集，所以即便是ARM公司不再授權相關的晶片架構，那麼華為依舊還能夠使用ARM V8架構進行設計研發晶片，當然華為消費者終端CEO余承東也對外表示：「華為在晶片架構方面也有「備胎方案」，所以無需擔憂ARM公司方面的斷供。」

(中時電子報)