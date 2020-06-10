護水源反開礦行動聯盟以話劇表達家鄉山頭不願被開發的心聲，表示礦區所在的大安埤山受「水神」眷顧。（李柏澔攝）

環保署今(10)將召開「永侒實業股份有限公司礦區申請核定礦業用地案二階環評」，宜蘭縣在地居民和環保團體組成「護水源反開礦行動聯盟」於環署前堅決反對永侒實業的礦區開發，要求環評委員做出退回永侒實業申請核定礦業用地案開發，以及收回永侒礦權。

護水源反開礦行動聯盟表示，自去年9月開始，已致力維護宜蘭縣員山鄉的用水，護水反礦的理念已獲得超過5萬人的聯署支持，宜蘭縣縣長林姿妙於今年3月19日宣布將永侒申請開發所在的大安埤山，在國土計畫中規劃為國土保育區第一類，顯示宜蘭人護水源反開礦絕不退讓的決心。

但宜蘭縣國土計畫的審議需要2年時間，擔心這2年間礦區會遭到大肆開發。

聯盟指出，現行礦業法第38條明文規定，礦業權若中途停工1年以上，礦務局應廢止其礦業權，永侒實質上早已停工20年，依法可廢止其礦業權，然而礦務局卻應作為不作為，令人難以接受。

宜蘭縣員山鄉中華社區居民余崧輔表示，中華村和內城村沒有自來水，民生用水主要仰賴伏流水，供應超過數萬人的用水，一旦山脈遭到開發伏流水遭截斷，中華村及內城村民的民生用水都會受到影響，只能喝泥巴水，因此強烈反對永侒實業的開發。

大二結文化基金會董事長林奠宏表示，環保署應該是要保護環境，現在卻帶頭破壞環境，看著環境保護署這幾個字，在今日格外諷刺。

護水源反開礦行動聯盟在抗議開頭以話劇表達家鄉山頭不願被開發的心聲，今天6月10日同時也是齊柏林逝世3周年，希望台灣後山的美麗能夠被傳承下去，不義的開發也能被攤開來檢視。

(中時 )