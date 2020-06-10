美食-KY（2723）公布5月營收，以功能性貨幣計算，達人民幣3.6億元，較去年同期減少19.2%。受到人民幣貶值7%影響，若換算新台幣，較去年減少25%，為新台幣14.9億元。

隨著疫情降溫，美國五月間陸續開始有城市解封，85oC也有多間門市重新開業，帶動美國營收較四月份的低點回升。法人觀察，美國最新公布的就業數據優於預期，目前的疫情也獲得控制，因此樂觀看待美國消費力道復甦的動能，搭配大陸市場的穩定恢復，美食-KY下半年營收表現可望擺脫2020年上旬新冠肺炎的衝擊，力拼旺季商機。

五月起美國各州都有85度C門店恢復營業，搭配新推出的DoorDash盒裝麵包外送，以及網路點餐服務，帶動營收較前月份成長。儘管到五月底仍有兩成以上的美國門店暫時停業，但有開業的門市平均已恢復平日八成以上的業績。同時，美食-KY也發揮集團優勢，由台灣及大陸團隊分享年初以來的抗疫經驗，確保員工及消費者的健康，並透過行銷及商品企劃，掌握封城期間的宅家商機。展望六月份，公司表示，仍會密切觀察各地疫情變化，在確保安全的前提下，恢復更多門市的營業。

在大陸市場，85度C力抗大環境的不確定因素，五月份持續貢獻穩定營收。產品開發方面，看準夏季到來，由冠軍蛋糕師傅研發唯妙唯肖的西瓜造型蛋糕，一推出就吸引大批消費者的目光，詢問度也十分熱烈。同時，85度C持續耕耘線上會員，優化購物體驗，五月中旬全面升級會員權益，依照消費金額劃分會員等級，設計會員獨享優惠，讓會員樂在參與。公司也表示，未來希望能更進一步了解熟客喜好，設計更個人化的方式來滿足消費者需求，拉高消費頻率。

在台灣，85度C推出雞蛋造型的麻吉蛋粽，特意找來褐色蛋殼、放入雞蛋紙盒，乍看就像一盒有機蛋，端午送禮大方又新奇。除了獨門造型加持，85度C推出時下最夯的黑糖珍奶、焦糖鮮奶、花生鮮奶和紅豆鮮奶共四種選擇，冰涼風味適合在炎夏享用。六月份，85度C更將與日本最夯的卡通IP－寶可夢－聯名，領先全台連鎖蛋糕品牌，推出三款限量造型蛋糕，搭配專屬外盒，有信心能秒殺所有大朋友、小朋友的荷包。行銷企劃方面，公司也表示，將力挺公部門的刺激消費政策，推出振興券相關優惠，衝刺解封商機。

(工商 )