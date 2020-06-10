重量級美食外送平台Uber Eats今（10）日根據大數據公布3月至5月消費趨勢報告，數據顯示，企業施行居家上班政策使住宅區午餐訂單較商業區增加，同時防疫期間「療癒美食」、「健康餐飲」與「經典台味」三種飲食訂單也明顯增加。

Uber Eats發現，防疫期間少了正常社交生活的樂趣，以食為天的台灣民眾轉而從食物中尋求心靈慰藉，藉由吃起來能感到快樂的食物來一掃煩悶的心情。Uber Eats指出，火鍋、牛排、美式速食、粥與雞排名列療癒系美食前5名。而最受歡迎的前五大餐點類別，珍珠奶茶與早午餐進入排行榜，台式、美式、中式持續穩佔消費者每日不可或缺的心靈食物，其中台式美味更在各地老味道餐廳加入之後，持續在疫情期間擄獲消費者的心，各時段的訂餐量都居高不下。

以台式美食來說，「台灣鹽酥雞」依舊是最撩人市井美味；美式餐點中的「胖老爹」與「小木屋鬆餅」異軍突起；手搖飲料類別，「可不可熟成紅茶」以及「珍煮丹」人氣紅不讓；中式料理則遍地開花，除了「鼎泰豐」奪冠，還加入了台中必吃城市美味「老向的店」、「偈亭泡菜鍋」，以及桃園30多年在地美味「唐記米干新生店」。

在不分類的十大熱門餐廳排行榜中，高達八間為經典台味料理，包含「鼎泰豐」、「台灣鹽酥雞」、「師園鹽酥雞」、「梁鑫雞肉飯專門店」、「玉欣珍傳統美食坊」、「老向的店」、「香香炒飯」及「金峰魯肉飯」。「鼎泰豐」榮登最熱門和成長最多的熱搜美味餐廳，顯示疫情期間，品牌忠誠和美味凌駕價格，只要喜歡，多花一點都值得。

其中，「老向的店」是排行榜中唯一台中在地麵店，排隊人潮每天從早到晚絡繹不絕，熱銷的「清蒸鴨腿麵」更是老饕必點，也由此可見台中的美食外送需求已急起直追，躍上全台熱門餐廳榜單黑馬。另一間台中20餘年知名老店—「偈亭泡菜鍋」，從最初的飲料攤轉型為小火鍋店，經典不敗的起司牛奶鍋和泡菜是台中人從小到大記憶中不變的美味，現在兩家在地知名經典台味料理皆能透過 Uber Eats 一鍵點購輕鬆享用。

Uber Eats亦從熱門餐點品項中發現最愛歡迎台味，在平台單量最多的餐點品項前十名當中，八樣皆為台式美味，包含鹽酥雞、蒜味鹽酥雞、雞肉飯和配菜、煎餃、小肥筒仔米糕、雞腿飯及牛肉麵。當中的小肥筒仔米糕更為2019年必比登推薦夜市美食「大橋頭老牌筒仔米糕」的鎮店之寶，而疫情期間才首次加入外送平台就能有此表現突顯台式經典美味的吸金力。

疫情期間，消費者戶外運動、上健身房的次數相對減少，因此如何透過飲食提升身體保護力，並攝取均衡的營養變得更加重要，連帶帶動平台「健康美食」類別的成長，從去年熱門餐點種類第十名攀升至第八名。

在「健康美食」類別中，以低GI飲食最受歡迎，水煮、增肌減脂、優質蛋白質等健康類餐食選項尤其熱門，其中，人氣餐點排行前五名包含「Miss Energy 低GI廚房」的水煮嫩雞胸便當、「SUBWAY」的6吋厚切嫩牛潛艇堡、「生活倉廚 LIFE KITCHEN」的火烤軟嫩雞胸藜麥餐盒、「隨主?法式水煮專賣」的厚切炙燒嫩牛肋、「Just Kitchen」的增肌減脂頌重肌餐。除了健康餐盒，對於一日三餐都想吃得健康的消費者來說， Uber Eats 平台上的「健康美食」類別也提供沙拉、能量飲料、果汁果泥、低卡餐、優格等多元豐富的選擇，讓消費者可以吃得健康又不無聊。

而「生活倉廚 LIFE KITCHEN」觀察到消費者在選擇餐食時，重視餐點營養成分內容的趨勢，因此進一步將營養成分清楚地標示在平台餐點的內容介紹中，讓消費者在點餐時能更清楚了解及安心。而健康飲食的需求並不僅止於正餐選項中，連同在甜食選擇上，也更偏向於健康、天然，像是以健康養生為訴求的「綠逗薏人」便成為疫情期間在平台上的新甜食選項。

除了美食外送，Uber Eats 也觀察到疫情期間平台上生鮮雜貨外送的趨勢變化，因待在家中的時間增加，家庭號牛奶、雞蛋、泡麵、奶粉等日用必需品的需求提升；宅在家也帶動自煮風潮及對健康飲食的需求，平台上青菜、肉類、雞精、蜆精等健康保健飲品等皆有成長，顯示疫情期間消費者除了透過外送平台滿足一日三餐。

(工商 )