儘管下半年變數不少，台達電(2308)第3季仍看好，台達電董事長海英俊表示，今年下半年變數多難以預測，不過目前看起來，第3季整體還是會優於第2季，由於印度正在起飛，對自動化需求高，且通訊電源亦需求強勁，台達在印度耕耘許久，將持續布局。

台達電今天舉行股東會，考量新冠肺炎疫情，台達電股東會後記者會如同大立光(3008)採取線上記者會，並由海英俊接受採訪。

海英俊表示，今年第1季受到疫情衝擊，且逢過年工作天數減少，表現不如預期，不過也因為疫情因素帶動伺服器、筆電、IA有急單，第2季營運符合計畫。

展望第3季，海英俊表示，全球疫情確診人數仍持續增加，而各國開始陸續解封，是否造成第二波感染是未知數，加上美國種族問題及中美關係緊張等，今年下半年變數多，實在難以預測，不過目前看起來，第3季整體還是優於第2季表現。

中美貿易戰及新冠肺炎疫情引發供應鏈移轉，台達電也持續進行全球產能分散，去年中完成收購泰達電，海英俊表示，目前在中國產能約佔70%，泰達約佔逾20%，印度新廠希望能盡快蓋好，未來將加大在泰國及印度投資，就近供應當地市場，達到分散生產的目標。

台達電印度廠原本預計3月底、4月初蓋好，但受到疫情延遲至今剛復工，根據台達電規畫，印度廠以供應印度市場為主，產品則是以IA自動化、通訊電源及不斷電系統；海英俊表示，由於印度現在正在起飛，對自動化需求高，至於通訊電源部分，由於印度當地通訊是直接跳過固網，採用行動通訊，因此在通訊電源需求相當高，台達將會持續布局印度。

(時報資訊)