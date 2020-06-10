網購年中慶618檔期開打！Yahoo奇摩超級商城宣布「618全民樂一發」暖身活動今(10)日開跑！根據內部數據，2019年618活動期間平均客單價年成長超過7成。Yahoo奇摩超級商城持續打造名店聚落，今年618年中慶不僅聯手漢神、愛買、神腦、屈臣氏、康是美、白蘭氏等名店，推出千萬振興折價券刺激買氣，更大方狂灑萬筆免運折扣碼，讓消費者大搶優惠，預估今年618檔期訂單量將較去年成長3成(*註2)！

Yahoo奇摩超級商城即日起至6/15推出「618全民樂一發」暖身慶，祭出六大好康攻略，狂撒千萬「名店振興券」最高現折500元、萬筆「免運折扣碼」，單筆消費滿99元即可享全家取貨免運限量好康；再推「跨店滿減」優惠，購買3C家電或時尚生活商品，累積滿萬元最高現折1,200元；6/10單日限定加碼2% Line Points回饋；刷Yahoo聯名卡筆筆消費享3％超贈點回饋，6/21前滿35,000元加碼送3,500刷卡金，最高可賺13％回饋；單筆消費滿99元再抽Gogoro VIVA Lite電動機車。此外，單筆消費滿618元，除可抽EZTABLE名店餐廳滿千元享85折優惠序號，新客於EZTABLE輸碼滿額再現折61元。

Yahoo奇摩超級商城事業部總監關俐麗表示：「平台匯聚多元品牌與店家，積極打造名店聚落，並持續優化行動購物體驗，目前行動業績佔比超過6成，今年上半年則以美妝、服飾、3C、居家、保健等五大類別成長動能較為強勁。今年618檔期，Yahoo奇摩超級商城攜手重量級名店狂發千萬振興券，平台也針對消費者最在意的運費，大方祭出萬筆免運折扣碼優惠，以刺激消費帶動買氣，助攻店家業績，預估今年618年中慶訂單將較去年增長3成。」

(科技)