國民黨高雄行動中常會

國民黨高雄行動中常會移師高雄，韓國瑜在中常會中，否認外傳黨中央都漠不關心，並發表3項重大聲明，包括罷免與國民黨無關、還原議長許崑源墜樓真相，最後也希望大家持續幫忙高雄。

韓國瑜表示，遭高雄市民罷免與國民黨無關，是高雄市民民意的表現，過程中好多以訛傳訛的謠言，包含國民黨中央漠不關心、置之不理，韓國瑜澄清，國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍，多次來電甚至南下關心，相當盡心盡力，盼謠言應止於智者。

關於議長許崑源墜樓身亡，韓國瑜譴責不實指控、惡意扭曲的謠言，甚至身後還持續追殺，「台灣人的善良到哪裡去了？厚道到哪裡去了」，人死為大。

韓國瑜透露，許崑源在墜樓前與太太、女兒聊天，感嘆台灣民主怎會這樣子，這麼優秀的執政團隊被罷免，活下去還有什麼意思，高雄的未來該怎麼辦，之後女兒勸他去洗澡，他就墜樓了，這才是真實情況。

對於外界抹黑許崑源，韓國瑜提到，鄭南榕為了台灣民主自焚，許崑源也擔心台灣民主，擔心高雄前途，為什麼把鄭南榕變成英雄，許崑源是狗熊，太惡劣也太惡毒了，一定要為許議長的名聲做最後捍衛，這是對往生者最基本的尊敬。

最後，韓國瑜請大家繼續幫助高雄，讓台灣南方最偉大的城市能夠走下去，這也是江啟臣主席的承諾，相信黨內先進也有共同目標。

※自殺警語

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)