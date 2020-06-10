疫情和緩各國陸續重啟經濟，讓長期悶在家的民眾，都渴望趕快走出戶外享受陽光，受到題材激勵，也讓近期各國的旅遊休閒類股出現大幅反彈，不過，專家對此潑了一桶冷水，認為現在還不是大舉搶進該類股的時候，真正的考驗就在即將到來的夏天。

外媒報導，分析師Chris Woronka指出，解封概念近期相當受到市場歡迎，像是美股的租車公司Avis以及Hertz都可望受惠這個題材，激勵股價持續上漲，但他同時也示警，這波漲勢不見得是看好復甦，而可能是一種軋空模式。

Woronka提到，隨著旅遊旺季到來，加上疫苗問世可能性，這些企業前景將更加光明。不過，這不代表它們沒有任何風險，包括像是流感、第二波新冠肺炎；或是在旅遊旺季後，租金可能調降，都會壓抑股價表現。

Woronka補充，儘管健康風險依舊存在，但相關旅遊類股持續飆升，可能代表市場押注消費者壓抑已久的旅遊欲望，以及該類股位階已經偏低。

整體而言，Woronka認為，旅遊休閒類股真正的考驗可能在「夏天的旅遊需求」，因為這將驗證消費者是否真的從病毒的恐懼走出來；同時，如果疫情再度爆發，那麼大家也不得不再次屈服於公衛危機了。

(中時電子報)