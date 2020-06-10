桃園市政府防疫超前部署實施「洽公實名制」，為保護洽公民眾、辦公同仁個人資料，祕書處10日舉辦洽公實名制資料公開銷毀儀式，桃園市長鄭文燦親自示範，呼籲各局處和二級機關落實保留28天即銷毀的原則，確保民眾個資安全。

鄭文燦說，台灣以防疫公共利益為考量，實施涉及TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史）的實名制與檢疫隔離政策，成為台灣成功防疫的關鍵。依據中央流行疫情指揮中心公布「實聯制措施指引」，各場域蒐集的民眾個人資料，要指定專人辦理，並善盡資料保護責任，最多存放28天，之後必須刪除或銷毀，市府由資科局、祕書處、政風處及法務局組成專案小組，辦理個資公開銷毀示範。

鄭文燦當場示範將紙本檔案放入碎紙機銷毀，再以水銷，存放於資科局的電子檔案則訂28日排程自動刪除。

鄭文燦指出，桃園市政大樓4月1日起實施洽公實名制，進入市府須出示身分證或市民卡，市府同仁須佩戴識別證，未攜帶證件或無證件者，須填寫「桃園市政府健康聲明書」，除提供中文版外，祕書處另備有英、日、越、印、泰等多語言版本服務外籍人士，各區公所、地政事務所、戶政事務所也使用資科局開發的系統實施實名制，超過9成5民眾使用身分證、市民卡洽公，有益後續疫調追蹤，如今各單位都要依相關規定，28日內會同政風人員銷毀個人資料，避免個資外洩等風險。

鄭文燦說，因應國內疫情日漸趨緩，桃市府對接中央政策，階段性鬆綁政策，本周起只要維持適當社交距離，不再強制戴口罩，但仍保留實名制以利日後疫調需要，盼在兼顧防疫公共利益下，給予同仁及民眾更多便利性。

祕書處長顏子傑說，感謝洽公民眾、市府同仁配合，讓實名制實行順暢，餐飲外送、物流人員集中至市政大樓前門「外送及物流等待區」進行交貨，讓防疫無破口，也讓入府人員洽公、辦公安心。

顏子傑再次呼籲，市政府各單位、13區區公所、地政事務所、戶政事務所等有使用實名制洽公的單位，應張貼「桃園市政府個人資料蒐集告知聲明」，告知個人資料蒐集目的、類別等資料利用方式，善盡告知責任。

(中時 )