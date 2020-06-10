一般人會覺得吃肉的人身體會比較強壯，吃素的人身體較弱，其實吃肉會讓人強壯是錯誤觀念。中醫師指出，吃肉的朋友未必每一個人都強壯，強壯的人是因為他們有運動、健身，而這類人通常都喜歡吃肉，所以產生這樣的誤解，其實吃素的人去運動健身同樣會強壯，但是相對而言，如果沒有刻意訓練，吃肉者會比吃素者身體虛弱！

工商書房報導，中醫師李宇銘在著作《上醫養生法》提到，現代的文明病：中風、心臟病、糖尿病、癌症等的病情，在古代已經出現，只是古代通常只是富貴人家才得病，現代因為物質生活富裕了，每天都能吃肉，因此現代許多人也變成了「肥貴人」。其實這類文明病，只要戒除肉類和精製食物，那就有機會逆轉病情。

李宇銘指出，傳統的觀念，生病時宜吃素養生，只是現代人以妄為常，誤以為生病不吃肉怎麼會夠氣力？其實剛好適得其反，吃肉反而導致身體虛弱。又如有些婦女產後坐月子，每天吃肉補身，其實也是錯誤觀念，產後雖然身體虛弱，可是體內有寒氣瘀血，這時候補身反而會導致淤塞不通，雖然感覺精神了，可是病根還留著，導致產後身體虛弱反覆生病。因此坐月子的飲食調養，也是清淡簡單為宜，更重要是多休息靜養。

李宇銘說，吃素要吃得健康，需要經過學習。不少人剛開始吃素，只是戒掉肉類而只吃白米飯、青菜豆腐，這種方法未必健康。現在網絡資訊十分方便，而且也有許多素食書籍，不妨先了解基本知識之後再開始。

李宇銘表示，其實吃素也可以吃得多姿多彩！他以自身吃素十多年為例，從來不會覺得吃素是一種犧牲，不覺得無法吃肉好像選擇少了。這其實是放棄了不健康的食物，為自己選擇更好的食物，況且這個世界的食物何其多？吃素反而幫助你開拓更多食物選擇，讓飲食生活更精彩。

上醫教你練習素食21天

1.要體驗素食的好處，建議決心連續二十一天吃素，觀察自己身體變化。一般說三星期可以改變人的習慣，而且時間足以觀察得到身體變化，就算之後再吃肉也好，因為身體味覺和健康狀態也會改變，因此自然會減少吃肉，甚至自然繼續吃素。

2.建議這三星期比較全面的吃素，不吃任何肉類、海鮮，也盡量不吃雞蛋與牛奶。

3.美國責任醫師委員會PCRM提出，每一天食物之中，只要有「穀豆果菜」四類食物，就可以確保有足夠營養。多吃不同的全穀類、豆類，水果、新鮮蔬菜，還可以配以堅果作為健康零食。（可參考練習 22 「撈飯」的入門技巧）

4.不用擔心不夠營養，實際上健康人只喝水而不吃東西（斷食）三星期，亦不會死亡，當然會身體消瘦，可是這就是一個減肥排毒的過程。況且現在並非叫你不吃東西，吃素還可以幫助你身體更健康。

(中時電子報)