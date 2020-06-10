為鼓勵青年投入缺工產業，勞動部今天發函給各公立就服機構，把原本要失業連續達30天以上、非自願離職或經公立就業服務機構評估中外，再把29歲以下的應屆畢業生納入其中。（報系資料照）

為鼓勵青年投入缺工產業，勞動部今天發函給各公立就服機構，把原本要失業連續達30天以上、非自願離職或經公立就業服務機構評估中外，再把29歲以下的應屆畢業生納入其中，意謂應屆畢業生即日起至公立就服機構登記，投入3K製造業、照顧服務業等缺工產業，即可領取最多10.8萬元的津貼。

據勞動部統計，108年度來說特定核發1710人、照服業核發3118人補助款；預計把應屆畢業生納入後，可以有2000名應屆畢業生藉此管道投入特定製造業、照顧服務業等缺工產業。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，今天發函給各公立就服機構，只要29歲應屆畢業生至公立就服機構登記、推介後，不受失業30天限制才能領取最多10.8萬的缺工就業獎勵，但還是得赴實體的公立就服機構登記才可以。

若再搭配之後上路的，青年就業獎勵措施，穩定就業6個月可以領取最高3萬元的津貼，總計可以領取13.8萬津貼。

(中時 )