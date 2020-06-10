謝忻曝感情現況。（狼谷育樂台提供）

謝忻10日錄狼谷育樂台《星光歡樂城》，談到感情發展，她先是表示：「現在跟工作談戀愛。」後在追問下鬆口有追求者，「現在會有一點怕，我已經往前走蠻大一塊，但心裡還是會小心，在意周遭的人怎麼看。」她認為自己經過大風大浪，這一塊會特別謹慎，她不覺得談感情對方需要養自己，「怎樣還是靠自己，這種想法很不可靠。」

過去與阿翔不倫戀曝光，遭受罵名，謝忻被問是否有陰影妙答：「我臉上陰影幫我打多一點。我覺得你說沒有是騙人，這個很不誠實，必須更小心謹慎。」對於追求者，她認為現階段無須講太多，「還在認識階段，目前觀察對象比我大，我可以說8個嗎？年紀也到了，希望穩定一些，工作性質單純一點，而且繼續在圈內工作，比較不會被放大。」她的感情態度轉向謹慎，「別太快一頭栽進去，把未來想得太美好，可能以前太天真吧，經歷過這個事情，希望一步一步來。」

謝忻藉由攀岩、爬山、調酒等活動認識新對象，「大5歲、10歲都可以接受，現在都請他們身分證拿出來。」至於好友小甜甜傳出新戀情，是否幫忙介紹新對象，她笑說：「她自己根本自顧不暇，請鬼拿藥單。」兩人之間有默契，她沒有特別關心小甜甜的感情，「有也很祝福啊。」

(中時 )