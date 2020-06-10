衛福部長陳時中今（10）日表示，國內6月7日後已擴大鬆綁生活防疫規範，為鼓勵民眾落實防疫新生活，特別邀請我國桌球好手江宏傑擔任防疫新生活宣傳大使，並於今日出席指揮中心記者會，共同號召全民一起樂活防疫、健康生活。

江宏傑受訪時表示，運動可以讓人維持正規的生活，他與太太福原愛、小朋友出門都會很注意保持社交距離，以及戴口罩，也很常洗手。對於暑假想帶一家人去台灣哪個縣市遊玩？江宏傑笑著說，還沒想到。

江宏傑表示，這次的疫情讓大家深刻感受到生活上的不便，更讓自己珍惜正常生活的難能可貴。很榮幸這次能擔任防疫新生活的宣傳大使，希望大家一起身體力行，將勤洗手、戴口罩、保持社交距離等變成日常生活的一部分，共同守護社區防疫安全。

陳時中也提醒，隨著國內疫情趨緩，目前雖已放寬社區防疫措施，但提醒民眾平時仍應落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣；外出活動時，維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩；至餐廳或攤販用餐時，可挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食，並配合業者執行實聯制、體溫監測等防疫作業；生病不適者盡量在家休息，只要將這些防疫基本功內化為生活習慣，就能保護自己及他人的健康。

(工商 )