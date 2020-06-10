電商618檔期如火如荼展開！momo購物網瞄準年中商機，宣布《618年中暖身慶》6/10-6/17強勢登場，首波強打「八大品類日」，號召百大品牌，每日推出不同熱銷品類商品下殺價；以及「下單抽夢幻逸品」、「18元清空購物車」、「整點搶紅包」、「組隊賺18%回饋」等互動優惠活動，為年中慶增添話題。

momo 《618年中暖身慶》八大品類日，將於每日分別推出不同品類超殺優惠商品，必搶商品包含6/10爆殺3C日精選「Apple蘋果」iPhone SE 128G(4.7吋)，限時特價16288元；6/11家電下殺日精選「LG樂金」A9+濕拖無線吸塵器(加贈SONGE松井氣炸鍋)，下殺59折，再加碼登記領取千元momo幣(限量200名)；6/12美食吃貨日精選「MAXIM」KANUxMICKEY 聯名限量款淺焙美式即溶咖啡(贈迪士尼米奇保溫杯)，特價599元；6/13潮流時尚日精選「Dior 迪奧」30 MONTAIGNE經典緹花翻蓋蒙田包(藍色)，限時特價84折。

6/14日用婦幼日精選「幫寶適」紙尿褲/尿布+一級幫拉拉褲+褲型尿布 獨家特惠裝，特價2199元；6/15健康樂活日精選「正官庄」618限量組-高麗蔘石榴精華飲-STICK，特價1818元，消費不限金額即抽Fuji按摩椅；6/16家居寢飾日精選「hoi!」林氏木業北歐小戶型雙人布沙發 LS075，特價3999元；6/17以及美妝女神日精選「LANCOME蘭蔻」日夜肌因極速修護幸福公路限定禮盒(限量200組)，9折再加碼贈送超進化肌因大眼精粹+超極光活粹晶露。各大熱銷品牌商品最低下殺5折起，買越多省越多。

此外，還有眾多暖身慶限時優惠活動包含「下單抽夢幻逸品」，於指定日期不限金額消費，即可加碼登記抽「SAMSUNG三星」Galaxy Z Flip摺疊手機、「Gucci」相機包、「任天堂」Switch+動物森友會遊戲片。「18元清空購物車」，於暖身慶期間將商品加入購物車內，並於6/18當日消費，就有機會抽中由momo為你買單。備受消費者喜愛的「整點搶紅包」，將於每日9:08、12:08、15:08、18:08、21:08狂撒共千萬份100%中獎紅包。

momo在今年《618年中暖身慶》也安排最夯的「組隊賺18%回饋」活動再出擊，活動期間內組隊3-5人皆有消費，即回饋每位隊友momo幣8元；累積滿額即可再享最高momo幣3%回饋(上限3000紅利金)；還有機會抽中加碼獎18%消費金額回饋(上限30000紅利金)。

(科技)