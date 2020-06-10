全球第二大移動電信商沃達豐集團（Vodafone）表示，如果英國決定將華為排除在電信基礎設施外，英國在5G技術領域引領全球的願望將面臨重大打擊。

據大陸自媒體《TechWeb》引述國外媒體報導，沃達豐英國的首席技術官Scott Petty表示，如果移動電信商不得不花時間和金錢來替換現有設備，英國將喪失在5G的領導地位。Petty還表示，英國政府應努力擴大5G覆蓋範圍，對5G技術的下一階段進行投資，而不是把華為的設備排除在外。

沃達豐去年也表達過類似觀點，指出英國禁止華為提供所有新5G網路設備的任何舉動，都將讓該公司損失數億英鎊，並「非常顯著」地減緩新技術的部署。

另外，華為日前在多家英國報紙買下了整版廣告，以回擊對於華為在該國參與5G網絡建設的擔憂。據了解，華為進入英國市場已達20周年。英國政府今年1月決定，允許華為參與英國政府所說的5G網路中非敏感部分的建設，但將其參與度限制在35％以內。

(旺報 )