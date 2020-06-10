測試大廠京元電（2449）今（10）日召開股東常會，通過2019年財報、盈餘分配及資本公積現金發放案，決議以盈餘配息1.6元、資本公積配息0.2元，合計配息1.8元。京元電今日收盤小漲0.46％、收於32.9元，現金殖利率約5.47％。

此次股東會亦完成董事全面改選，新任6席董事為董事長李金恭、副董事長謝其俊、總經理劉安炫、焱元投資總經理蔡招榮、劉高育、陳冠華。3席獨董為許惠春、黃達業、王修銘。

京元電2019年合併營收創255.39億元新高，年增22.7％。毛利率27.47％、營益率15.84％，優於前年25.77％、13.07％。歸屬母公司稅後淨利亦創30.41億元新高，年增達69.41％，每股盈餘2.49元，優於前年1.47元、創近3年高點。

京元電董事長李金恭表示，雖然去年半導體產業出現雙位數衰退，但京元電受惠客戶建置5G基站及5G手機需求、蘋果新手機銷售優於預期、中國大陸半導體元件去美化，挹注京元電中國大陸子公司營運成長動能，使京元電全年營運表現明顯優於同業。

展望今年，李金恭認為，全球經濟成長持續面對諸多問題，包括中美貿易戰未歇、新冠肺炎疫情衝擊製造產出及消費減少，若干需求恐生變或遞延。不過，當今推動消費成長的動能，已轉向生活中科技應用的生態環境改變，有助於半導體產業欣欣向榮。

李金恭看好下半年半導體晶圓廠製程能力加入提升，高低階產能持續吃緊，在5G技術啟動下，網通設備、人工智慧、物聯網等5G帶動的各式需求將陸續顯現，認為半導體周期雖放緩，但可望細水長流、逐步成長。

因此，京元電權衡市場契機，目標今年營收再大幅創高、盼成長率能優於半導體業平均水準，獲利則目標挑戰近10多年高點。營運上持續推動至會工廠各項計畫，致力中國大陸子公司擴產後營運管理能力，控管資本支出及投資成本，提高機台平均稼動率。

李金恭表示，雖然面對內外在環境艱辛挑戰，京元電將持續調整公司體質、掌握競爭優勢順應變化，並持續投資在人才培育、工程技術能力、設備規模及製造管理，對今年營收與獲利成長及半導體產業未來發展仍深具信心、樂觀看待。

(時報資訊)