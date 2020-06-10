美股仍在高檔，美股那斯達克指數再創新高，台積電(2330)股東會後行情續旺，台積電今早開平走高，連續第八天上揚，加上金融及傳產權值股助攻，台股也連續第八天上攻，收漲83.05點，達11720.16點，創下自2月24日以來最高點。成交值為1878億元。

匯市同樣強勢，新台幣兌美元達29.66元，升值逾1.4角。

美國聯邦儲備會將於周二起召開決策會議，預期將不調整利率政策。科技股領軍，周二那斯達克指數盤中衝破1萬點大關，終場上漲0.29%，但其餘三大指數皆下跌，跌幅介在0.03%~1.09%之間。

台積電美國存託憑證(ADR)漲1.04美元，漲幅1.87%，換算每股達台幣337.43元。台積電早盤開平走高，外資周二續買超9579張。

台積電股東常會周二登場，董事長劉德音表示台積電展望不變，並有信心持續穩定成長。外資周二持續買超，已連續7個交易日買超台積電達8萬3799張。

台積電今早股價續攻，連八漲，同步帶動台股連續第八天上攻，股王大立光(3008)今日股東會，早盤股續同步走揚；加上友達(2409)、群創(3481)等TFT面板股續強，以及國泰金(2882)、富邦金(2881)帶動金融股上攻，傳產的和泰車(2207)率相關零組件族群表現亦佳。

台股早盤在電金傳產三方合力穩盤，加權指數再創波段高點，衝上11700點。

目前三大法人持續偏多，加上內資持續點火具題材個股，台股多頭氣勢未滅。今日收上11720.16點，距農曆年前的高點12197點只差不到500點的距離。台股技術面續強勢，後市仍要看美股以及台積電走勢為關鍵，預計本周下半周台股仍在高檔震盪整理。

(時報資訊)