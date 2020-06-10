頭份市長羅雪珠10日上午宣布就免費給全市學童每月一次喝黑豆奶。〔頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣頭份市過去就以生產黑豆著稱，近年在農會的積極的推廣下，加大黑豆種植面積，為了鼓勵民眾多吃黑豆，頭份市農會10日上午在信義國小的開心農場舉行種黑豆活動，頭份市長羅雪珠也到場體驗，陪著學童種下黑豆，並當場宣布，從下學期起將免費提供全市9千多名學童喝黑豆奶，每月一次。

農糧署為擴大國內雜糧自給率，與頭份市農會合作推廣種植黑豆，目前全頭份市種植面積約廿公頃，年產六十公噸，近期更與食品大廠義美公司合作，收購頭份優質黑豆後加工製成營養的黑豆奶，希望透過各式附加產品提高需求量。

10日上午，頭份市農會選在信義國小的開心農場，舉辦種黑豆活動，頭份市長羅雪珠也親臨和小朋友一起種黑豆。

羅雪珠表示，配合農糧署政策，獲補助卅萬元，加上公所及農會出資，共投入四十五萬元，將於九月份新學期開始，補助全市九千多名學童，每月一瓶在地生產的黑豆奶，讓孩子們補充營養、提高免疫力，試行一學期若成效良好，目標將增至每週一至兩次免費喝黑豆奶。

羅雪珠說，學童們親手種黑豆，不僅對在地農產有更多認識，且從產地到餐桌的過程落實食農教育，除可幫助農民產銷，也讓孩子們攝取健康飲品，一舉數得。

(中時 )