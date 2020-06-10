隨著新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊和活動將逐漸大解封，大甲媽祖遶境將從6月11日起駕，原本停擺各項活動也將陸續展開，產險業者表示，投保特定活動險將會讓戶外活動者更安心、更有保障。

除了大甲媽祖遶境將從6月11日外，旺旺友聯產表示，政府自7月1日起政府推出安心旅遊國旅補助方案實施至10月31日，相繼帶動國內旅遊潮。過往三鐵活動或隨著夏天到來泛舟活動等，也陸續啟動，如今年度宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽也將於9月中舉辦，針對健走、跑步、游泳、自行車，亦或是參與登山、溯溪、露營或跳傘等戶外活動，從事上述活動最怕的就是發生意外傷害事故，跌倒或滑倒會導致扭傷、挫傷或骨折等。

旺旺友聯產指出，針對這些特殊性活動，設計特定活動商品，承保活動涵蓋路跑、自行車、拖曳傘、高空跳傘、攀岩/冰、武術比賽、潛水、鐵人三項等特定活動，並針對活動進行期間所致之意外傷害做相關理賠。最大的特色在於將從事特定活動最常發生的風險歸類在此專案中，如：中暑、熱暈厥、熱衰竭、熱疲勞、失溫共31項因素所導致的特定事故造成的傷害都在給付範圍內。

旺旺友聯產進一步指出，與現行市場上旅平險最大不同在於特定活動專案所承保的活動內容與項目，大多屬於旅平險不保事項與除外責任，故消費者應確認買對保險，避免出險無法理賠的風險。因此，該商品增加了國內外緊急救援費用30萬保額，因從事特定活動，遭受保險事故所支出的費用，包括：醫療運送費用 、搜索救助費用、親友前往探視或處理善後所需之費用及遺體移送費用(國外適用)。

旺旺友聯產險指出，若規劃好特定活動保險後就能夠安安心心的活動筋骨、不僅釋放壓力還可以順道欣賞戶外美景，擁有健康的身心靈及良好的衛生習慣才能對抗及戰勝各種病毒。

(工商 )