台中市的農地違章工廠高達1萬8000棟，市府配合新版工輔法，去年12月特別開設單一窗口輔導，僅有342家業者願意申請。市議員陳文政痛批，業者把市府「當成塑膠做的」，吃定市府「沒錢拆違建」。都發局長黃文彬表示，市府採取「源頭管制、杜絕重建」原則加強取締；並輔導違章農地工廠合法化。

陳文政指出，市政府配合中央新法上路，為求加速納管農地違章工廠，於去年12月特別開設單一窗口，方便違章業者申請；未料4個月過去，僅有324家來申請納管與登記，強調台中農地違章高達1萬8000棟，卻只有324家願意合法，僅有1.6％的申請率。

陳文政表示，政府一再給予農地違章「轉正合法」的機會，這些業者卻毫不在乎，以拖待變，他痛批「根本把市府當做塑膠做的」，公權力蕩然無存！市府今年對於農地工廠採「源頭管制」，針對正在興建或原地重建者一率強拆，看似鐵腕執法，卻沒有交代「拆除經費」的來源。

無論是新建或是舊有的農地違章工廠，拆除的費用竟然是由市府出錢，等同全體市民買單。這些業者仍然不申請轉正，只顧自己賺錢，讓員工在危險環境下工作、讓消防兄弟涉險；如果要拆除，還要全體市民出錢，陳文政痛批「還有天理嗎？」

陳文政指出，市府每年僅編列1000萬的違建拆除經費，農地工廠「根本沒錢可拆」；他要求市府，今年儘速研議「農地違章工廠拆除費自付」自治條例，讓業者自己負擔拆除費用！

陳文政也說，6月8日時多名民進黨議員同仁，也引用他日前整理的農地消失數據，來要求市府對於農地工廠嚴格執法。對此他表示樂觀其成，也邀請這些民進黨的議員同仁「不分藍綠」，要拆除就不要打假球，共同督促、支持市府擬定「農地違章工廠拆除費自付」自治條例，一起幫蔡英文總統通過的工輔惡法「擦屁股」。

都發局說，針對農地整地或開挖行為，若查獲非法將立即勒令停工，若農地違建經強拆後又重建者，一律列為專案拆除對象；此外，為避免假借補辦手續名義規避拆除，補辦手續只要經駁回一次，就屬優先拆除者。中央去年修正《工廠管理輔導法》條文，將特定工廠相關規範納入，包括未登記工廠之輔導納管取得特登，以及臨時工廠登記轉換特定工廠登記等，今年3月20日起公告施行。

經發局強調，農地工廠合法申請統計到9日止共受理2457件，包含納管案681件、臨時工廠登記申請特定工廠登記1,776件。人力規畫方面，另委託暨南大學協助輔導未登記工廠納管業務、未登記工廠納管業務諮詢、專案輔導小組現場訪視等。

(中時 )