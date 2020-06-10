員林市公所今年落成啟用，斥資8千萬打造全台最大的晴雨球場，開放後爆滿吸引許多球友前來朝聖，但上周暴雨許有球友反映，8千萬打造的晴雨球場竟然會漏水，暴雨來襲把球場噴得到處都是，民眾擔心只是梅雨就擋不住，未來颱風來看怎麼辦。
員林184公頃市地重畫後，在外環道共打造10座公園及17面籃球場，而為了讓市民在雨天及晴天酷熱時，也能享受籃球運動，將公19公園打造成全台最大的晴雨球場，但落成啟用後風坡不斷，除了漏水外，先前也出現外圈籃球架延伸過長的問題。
員林市公所建設課長陳浴秉今出面回應，球場已完成驗收，但在使用體驗上仍有部分再做調整，而漏水是因為屋頂採簍空斜坡式設計，遇雨屋頂的交接處難免會滲水，而目前球場都還在保固範圍內，已請請廠商協助處理。
陳浴秉說，廠商勘查時發現，是因為屋頂薄膜的洩水坡度，導致在排水時會有部分噴灑到球場內，造成民眾疑慮，目前廠商已經到現場調整過角度２次，公所方面也會持續追縱，希望能給市民一個完整的球場使用體驗。
(中時 )
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