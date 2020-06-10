台大學生會擬本周六（13日）於台大校務會議提案成立「台大校園轉型正義小組」，要聲討校內「不義遺址」，引發爭議。由於各界皆關切台大最著名地標傅鐘，有台師大教授表示，台大校長傅斯年在威權時代挺住學術的骨鯁，怎麼會變成他是威權象徵？「不懂這些學生到底在搞甚麼！」並擔心這股思想改造風潮會很快燒到政大、台師大。

台師大退休教授潘朝陽表示，民進黨執政以後搞國家層級意識形態，影響所及，把政治風氣帶進各大學校園。台大做為大學龍頭，民進黨想解構台大，就從傅斯年開始。

潘朝陽說，傅斯年是自由主義者，又有民族主義精神。他1949年來台，痛定思痛反省為何整個大陸輸給共產黨，就是因為中國知識分子從五四運動以來認為要向西方學習現代化、要反儒家，失掉自己的根。傅斯年體認到，進入現代化不需要鬥倒中國文化，因此他規定所有台大學生必修《孟子》與《史記》。傅斯年自己還寫書談《史記》和《詩經》等。

潘朝陽說，總統蔡英文第二任期要「清洗」大學校園，傅斯年對台大而言象徵意義太重要了，意味著現代化和中國文化可以結合，這是台獨痛恨的，因此他們希望去掉傅鐘，最好是讓台大回到日據時代的台灣帝國大學時期，學術方向是「從台灣出發，走向南洋」，跟民進黨的「新南向政策」若合符節，去中國化、建立台灣國的心靈和思想改造。

潘朝陽說，過去30年來，民進黨台獨建國工程，從教育、文化、藝術、社會工作無所不包，方向精準、步伐堅定，除了不宣布「法理台獨」，每一樣都是鴨子划水悄悄地做。他擔心大學裡面再度開啟意識形態改造，政大、師大學生恐跟隨台大學生會的腳步。

台大校友、台師大教授林保淳說，正是傅斯年在威權時代，還能挺住學術的骨鯁，極力維護台大校園學生權利，甚至不惜以肉身阻擋，不曉得為何台大學生要把這樣的精神象徵除掉？怎麼會變成他象徵威權時代？根本是本末倒置。

林保淳說，民進黨治理之下，整個台灣社會充滿了奇怪的偏見和錯亂的價值觀。當年民進黨喊「黨政軍退出校園」，國民黨果然退得乾乾淨淨，現在民進黨卻全面掌控校園，非常荒謬畸形。

(旺報 )