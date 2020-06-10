麻古茶坊公司招募「麻古茶坊」品牌加盟過程，因沒有在締結加盟經營關係前，充分且完整揭露加盟重要資訊，公平會認定違反公平法而處以新台幣10萬元罰鍰。

公平會指出，麻古坊公司招募加盟過程、締約前，沒有以女紙本或電子媒介等方式對想要加盟的對象充分且完整的揭露包括「開始營運前購買原物料費用的金額或預估金額」、「加盟營運期間購買原物料費用的金額或預估金額」等重要訊息，讓有意加盟者因此難以充分評估投入加盟資金的多寡、以及加盟營運期間須支出費用的情形。

公平會指出，而營運前資金的投入、營運期間須支出的費用都是有意加盟者所關切的事項，也是評估是否締約或選擇加盟主的重要訊息，麻古茶坊公司是資訊優勢的一方，卻沒有充分完全的揭露訊息，是妨礙有意加盟者作成正確的判斷，也讓競爭同業喪失締約的機會，是構成足以影響交易秩序、有失公平的行為。

公平會提醒加盟業主招募加盟過程中，為減少加盟交易糾紛，於締結加盟經營關係或預備建立加盟經營關係前，應以紙本、電子郵件、電子儲存裝置、社群媒體或通訊軟體等方式向交易相對人揭露完整加盟條件與資訊，並確實遵守「公平交易委員會對於加盟業主經營行為案件之處理原則」規定。

(工商 )