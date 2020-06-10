摩斯達公司因在網頁及商品型錄刊載「德國防盜鎖ABUS……台灣總代理摩斯達有限公司」等文字，被公平會認定為是虛偽不實及引人錯誤之表示，也就是廣告不實，進而處以5萬元罰鍰。

公平會指出，摩斯達公司被檢舉透過「SHAD摩斯達機車精品」臉書（Facebook）於108年11月更新封面照片及頭像照片，載有「ABUS」圖示及「摩斯達有限公司原廠官方授權台灣總代理」文字，並陸續刊載「ABUS……台灣總代理摩斯達有限公司」等文字、發布YouTube影片「【ABUS】GRANITTM DETECTO XPLUSTM 8077系列-警報式碟煞鎖介紹」於畫面左上角標示「台灣總代理 摩斯達有限公司」，以及製作書面商品型錄刊載「AUBS…台灣總代理 摩斯達有限公司」等。

公平會調查認定，就整體廣告內容來看，給人印象為摩斯達公司是德國「ABUS」品牌商品的台灣總代理商，統籌負責與原廠間之聯繫、進口、商品推廣行銷及售後服務等商務活動，具有原廠指定在台灣地區的全權代表資格，但實際上在台灣還有其他事業取得德國「ABUS」公司直接授權的代理商資格，與摩斯達公司間沒有複（轉）代理、區域代理或上下隸屬等合作關係，所以，摩斯達公司在網頁及商品型錄宣稱為德國「ABUS」品牌的台灣總代理，與事實顯然有差異，是足以引起交易相對人產生錯誤認知或決定，也就是廣告不實的行為。

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