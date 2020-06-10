108新課綱強調素養導向，目前國高中考試題目趨於情境化，學生若閱讀理解能力不好，可能看不懂題目而影響作答，為提升整體學生閱讀理解力，台南市教育局花9個月時間，建置以創意遊戲為概念，打造幼兒園到高中K-12閱讀理解平台「布可星球」，12日上線，學生透過拯救星球助星球不斷進化，邊玩邊提升閱讀能力。

台南市長黃偉哲說，如何引起學生閱讀興趣需要多管齊下，像是學生十分風靡電競遊戲，還為了看懂國外的遊戲，刻意把英文練好，因此他很推崇「布可星球」構想，指這套系統由教育局規畫由幼兒、國小、國中到高中完整的閱讀計畫，並建置遊戲化的K-12閱讀平台，有系統培養學生閱讀理解能力。

他也以台南市共200多校為例，認為可以把每所國中小都設定為一個國度，讓大家彼此切磋、競逐分數。

教育局長鄭新輝表示，教育局自去年9月成立「選書及命題小組」並規畫「閱讀1000」，預計2年內選出1000本好書並完成6項閱讀計畫，6項計劃包含選書、閱讀素養命題、教師研習推廣、閱讀平台建置、閱讀獎勵、購書及借配送等6項子計畫。

今年已選出500本好書並進行「素養導向」命題，其中，幼兒園100本、國小200本、國中150本、高中50本，年底前將再增加500本。除了中文書以外，也由英語輔導團選出200本英文好書，未來，也會逐步增加英文書的素養命題。鄭新輝說，知識的獲得不只來自於書本，聽名人的演講也具有啟發性，因此平台也提供精選演講和影片，讓閱讀與知識啟發更為多元。

教育局表示，K-12「布可星球」閱讀平台除提供遊戲化界面，也規劃「星球能量」、「我的能量」、「星球佈告」、「專家導引」等功能，其中「我的能量」代表使用者個人的閱讀紀錄，包括個人資料、能量等級、挖掘紀錄、我的最愛、心得管理，隨著學生挖掘出「布可能量」多寡，個人能量等級會由園丁、書生、文人逐步進化到最高等級的聖人角色，共分十級，相當具有挑戰性。

另外，平台中還有連結超過500部不同領域的演講和影片，讓閱讀資源更豐富、多元。遊戲化的平台對引發學生閱讀興趣、深耕學生閱讀理解能力將很有幫助，未來希望老師、家長都能夠加入，透過閱讀一起「拯救」布可星球，共同提升孩子的閱讀力。

(中時 )