迎接上半年度電商盛事，創業家兄弟(股票代號：8477)旗下生活市集9日起正式啟動「618年中慶」前哨戰，以「高CP值強勁商品力」與「多元線上線下優惠規模」兩大策略搶客，主會場開設六大專場方便消費者選購，更於每周推出人氣商品最低下殺1.9折起，日日推出站內熱銷爆品一日限定破盤價下殺1.7折起。

生活市集以「數據驅動決策」做為發展核心，618年中慶持續以AI分析市場消費大數據，精選符合消費者需求的高CP值商品，618年中慶主會場開設「熱銷破盤商品」、「打造居家美學」、「必囤民生日用品」、「必嘗排隊美食」、「必買夯品大集合」及「夏日涼感好物」等六大專場。每周推出人氣品牌商品以超深優惠價回饋消費者，即日起至6/14，包含「舒潔迪士尼抽取衛生紙」原價單包14元，限定期間一次購買2葙(144包)下殺7.9折，單包100抽僅要10.9元，而「IRIS抗菌HEPA除螨吸塵器」也殺破5折；具有環保標章的「生活市集質感環保衛生紙」原價單包15.4元，優惠期間購買一箱72包，單包可下殺至7.4元：另外生活市集透過分析歸納出站內熱銷夯品，即日起至6/15，日日推出一款站內超殺好物，於6/9推出「船山舒雞舒肥即食雞胸肉」購買最大組數，下殺3.7折。

為提升會員數與消費者黏著度，即日起至6/22，生活市集也推出「誰是幸運星 首抽100%必中」好友擴散活動，凡進入活動頁面填寫暱稱、信箱、手機號碼等相關資訊，即可抽LINE POINTS乙次，若再分享活動頁面的專屬網址給好友，凡好友經由該專屬網址回到活動頁進行抽獎，該用戶即可抽限量LINE POINTS，最高有機會抽中777LINE POINTS！邀請人數達6人還可兌換限量「CITYCAFE中杯冰拿鐵」；看好指尖經濟，針對APP用戶推出「APP限定 6/9-6/15累積簽到5天 送肯德基蛋塔」活動，凡於活動期間內至生活市集APP活動頁面累積簽到達5次，就可獲得肯德雞蛋塔兌換序號乙組。

生活市集歡慶618年中慶，攜手異業夥伴推出多元優惠，6月刷台新銀行信用卡全月最高回饋10%刷卡金；國泰世華銀行卡友全月累積滿5,500元登錄最高贈250元刷卡金；6/1-6/15期間刷聯邦銀行信用卡累積滿3,000元登錄享3%回饋，最高可回饋300元刷卡金；第一銀行星璨卡卡友消費刷卡享多重回饋最高至15%！而歡慶618年中慶， 6/9-6/22期間，永豐銀行信用卡限定加碼，消費累積分期滿12,000元登錄送限量刷卡金1,200元；滙豐銀行於6/9-6/15期間累積消費滿5,000元登錄送限量500元刷卡金；並與多家銀行推出生活市集專屬卡友日：每週六、日超級滙豐日單筆消費滿千元贈集集點100點；週一聯邦日單筆刷滿千元送刷卡金100元，週二永豐日單筆刷滿1,500元享刷卡金100元，週五花旗日單筆消費滿888元再送50元刷卡金，週六凱基日單筆消費滿千元即贈100元刷卡金。

而生活市集6月也攜手物流策略夥伴7-ELEVEN推出限時取貨優惠─「7-ELEVEN取貨登記送『CITY CAFE中杯冰拿鐵』」，即日起至6月14日於生活市集網站下單消費，選用「7-ELEVEN取貨服務」取貨成功，並於登記期限內至指定頁面完成登記，有機會獲得限量「CITY CAFE中杯冰拿鐵」序號1組，讓消費者輕鬆取貨，再享夏日沁涼美味。

看好目前疫情趨緩，國內各項機構大解封，生活市集也與台東知本金聯世紀酒店與Global Mall新北中和推出限時優惠活動：生活市集攜手台東知本金聯世紀酒店推出三大限時好康。第一、「生活市集粉絲獨享飯店住房及餐飲優惠」，即日起至8/31止，於飯店官網訂房時輸入優惠代碼「Life95」即可享「早鳥來台東」或「美景饗食好湯」兩大方案95折優惠；結帳時出示生活市集再享飯店餐飲或酒吧全面9折優惠；第二、「6/9-6/22全站消費累積滿2單登記抽住宿券」於活動期間在生活市集全站消費累積滿2單，即可登記抽市價16,800元的台東知本金聯世紀酒店尊爵套房一泊一食專案！第三、「粉專抽Hello Kitty主題雙人房一泊一食」於6/5-6/22至生活市集Facebook粉絲專頁分享指定貼文並完成互動，即有機會抽中台東知本金聯世紀酒店與三麗鷗攜手推出的Hello Kitty主題雙人房一泊一食方案。

而6/13-14兩天，持Global Mall新北中和當日不限金額發票並出示生活市集APP，可現場進行闖關遊戲挑戰一次，遊戲共有三個關卡，挑戰成功即可獲得生活市集自有品牌商品、生活市集折價券雙重好禮及台東知本金聯世紀酒店尊爵套房住宿抽獎券； 6/12當天，至生活市集FACEBOOK粉絲專頁完成活動預告貼文指定互動，還可再抽7-ELEVEN禮券！

(科技)