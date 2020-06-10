高雄市長韓國瑜罷免案通過後，議長許崑源在住家大樓墜樓身亡，韓國瑜本人轉趨低調，宣布不提訴訟，並三度赴許崑源靈堂弔念，據媒體報導，主辦的民主監督聯盟為替議長討公道，已申請凱道13日(週六)的集會遊行路權，可據悉，韓國瑜已派人勸退主辦單位，但雙方協調未果。

杏仁哥昨9日開直播改口宣布不會去參加凱道遊行，並指出，這場遊行並非韓粉所發起，隨著韓國瑜罷免案逐漸落幕，杏仁哥認為，並不瞭解主辦方的立場和真實意圖，所以評估後才呼籲真正挺韓的支持者，應讓韓市長休息沉澱一段時間，但他會尊重民表現。

據《ETtoday新聞雲》今(10日)報導，發起活動的總召集人黃正忠表示，已接到韓國瑜秘書致電，「這項活動會造成誤導，市長本人已表示現在需要冷靜與沈澱」。對於韓國瑜的退縮，他認為，這非常沒有擔當。

對此，韓陣營透露，是因為對該活動的主辦單位有疑慮、主辦團體並非他們所熟悉的韓粉，經評估後決定不參加，韓營並已緊急聯繫旗下五虎將，杏仁哥才緊急改口宣布不去，至於最後是否有派人聯繫主辦方？韓陣營不願說明。

(中時電子報)