市場關注FED主席鮑威爾談話，周二美股漲勢暫歇，惟那指獨秀萬點新高，台股今日無懼禁空令正式解除，呈現股匯雙揚榮景！在雙王台積電(2330)及大立光(3008)股東會接連釋出正向與配息新高利多，推助買盤雙敲進，加以金融及生醫、汽車等傳產股點火助攻，帶領指數翻紅拉高，盤中一度來到11740點、狂漲百點，不但飛越11700點大關，亦改寫3個多月來新高，距農曆年前的高點12197點不到500點之遙，終場加權股價指數上漲83.05點為11720.16點，呈現今年首度連8紅走勢，成交值放大為1878.03億元。今日外資(不含外資自營商)買超102.8205億元，投信買超3.9994億元，自營商買超2.2775億元，三大法人買超109.09億元。

重量級股東會輪番登場，帶動台股展開輪漲攻勢！包括昨日的權王台積電(2330)對展望釋疑，今日的股王大立光(3008)宣布配息79元台股新高利多鼓舞，雙獲買盤敲進延續台股多頭火種，帶領指數翻越11700關，拉出一波連8紅走勢。面板雙虎友達(2409)、群創(3481)在5月營收翻揚、Q2虧損可望改善等利多加持下續攻，IC設計股祥碩(5269)、信驊(5274)、義隆(2458)及PCB族群南電(8046)、景碩(3189)漲勢凶猛。金融股亦不甘示弱，富邦金(2881)、中壽(2823)、元大金(2885)、台新金(2887)、第一金(2892)、上海銀(5876)齊揚1%成領漲先鋒，傳產股中的汽車股王和泰車(2207)受惠解封利多率相關零組件族群喊衝；生醫股因蘇揆訪視疫苗業者，在政府做後盾鼓舞下，國光生(4142)、中天(4128)、合一(4743)、合世(1781)、杏國(4192)、德英(4911)、進階(3118)等全面亮燈漲停拉炮慶賀。

受惠解封題材及資金行情雙多效應，台股多頭氣盛，維持6月不敗紀錄，在內外資齊力點火之下，更締造今年來首度連8紅、外資連8買之最長買超天數紀錄，本月來已買超729.85億元。分析師表示，歐美解封，各國振興方案出籠，總經數據向好，國際股市呈欣欣向榮。台股目前各期均線多頭排列，加上外資認錯歸隊，技術面與籌碼面均佳。就盤面來看類股呈現輪動，人氣指標防疫概念股再度轉強，維繫市場熱度，預料指數還有向上攻堅機會，短期將在11,500～11,800點之間強勢高檔整理。

分析師指出，全球市場氣氛樂觀，國際資金行情延續，惟仍需提防過度樂觀現象出現。台股將邁入除息旺季前夕，今日法人逢低回補大型權值股，致指數震盪拉高，終場收復11700點大關。從技術面來看，台股均線向上發散，萬一成為短線支撐；類股輪漲，百花齊放，觀光、內需、航空、營建、塑化短線為傳產焦點。繼雙王台積電、大立光之後，金融、塑化龍頭接續股東會行情，台股欲小不易，偏多格局持續。建議指數逢回都是買點，聚焦汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。市場仍關注金管會解除三項限空措施，是否將影響台股表現。法人指出，有條件禁空令取消後，雖然可能出現融券餘額增加的情況，但隨著除權息旺季將近，融券又將面臨強制回補，配合多方架構仍強，有機會再度燃起軋空行情。

(時報資訊)