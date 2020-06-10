電子業併購，幾乎是每年台灣資本市場幾乎都會發生的現象。談到併購，微星(2377)董事長徐祥持較為謹慎的態度，對於佳世達(2352)的大艦隊計畫，徐祥還是堅持應該聚焦在某一個產業，在該領域上成為業界的第一名或第二名，才能保證睡得安穩；如果這個要吃，那個也要吃，會花很多時間，花在處理問題的時間會比本業更多，掛名投資並不划算！

徐祥也認為，台灣很多公司尚未達到國際水準，營運也還不是很成功，當前國內併購還想不出有幾個是成功的案例。若要談到國外併購，那又涉及到彼此文化不同，很知名公司營運得很好，但沒要賣，即使有要賣的，做得好出售價格就高；做得不好，併購了就變成你的頭痛。

微星去年曾與電競模擬器公司BlueStacks策略合作、入股2％，BlueStack也是宅遊戲概念公司。微星入股的理念，是希望手遊用戶，能導入使用微星NB和桌機的產品。據了解，在疫情中BlueStacks每月營收都是年增100％以上，徐祥說，與BlueStacks合作最重要目的是優化公司電競產品，微星讓電競筆電效能比同業快3、4倍。

另外，在談到轉移生產線，徐祥也表示，有和配合廠商討論，到海外設據點，例如越南、泰國和印度等地都有評估過，每種產品線的需求不一樣，初期不會自己設廠，可能會和外包廠合作。微星有9成的產品都是自已生產，外包只是一小部分。

(時報資訊)