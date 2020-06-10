WHO聯手大陸募款防疫 總金額曝光...網笑了。（圖／翻攝自PTT）

WHO聯手大陸募款防疫，募得金額卻比流浪動物的捐款還少20倍。（圖／翻攝自PTT）

新冠肺炎疫情全球肆虐，網友分享，世界衛生組織（WHO）與「中國人口福利基金會」聯合疫情的募款，23天竟只有台幣11萬元，比起幫助動物的募款，還少了20倍，引發熱議，笑死！每人捐一塊都超過了！不過貓可治癒人心，世衛能治什麼？

網友在PTT上發文表示，世衛總幹事譚德賽在3月11日啟動的「Covid-19團結基金，旨在動員世界各地個人、公司與機構為疫情捐款。而大陸在第一時間便分2次，一共捐了5000萬美金（約14.8億台幣）。

原PO進一步指出，但世衛在陸的唯一合作夥伴「中國人口福利基金會」，在5月18日發起募款活動後，23天過去，只有8900人次捐款，總額共26533人民幣（台幣11萬元），平均每人捐了3元人民幣（台幣12.5元），而流浪動物的募款，響應人數高達99.6萬人，共募得53萬多人民幣（台幣220萬元）比捐給WHO還要多20倍。

貼文曝光後，引發網友熱議，「笑倒」、「貓治癒人心，世衛又能治癒什麼？」、「 14 億人一人捐 1 元，都遠超過 11 萬」、「 笑死XDDDD」、「 我還以為11億 ，原來是11萬啊」、「台灣義大利牧師1周就破億了」、「有捐就好，捐給貓狗比捐給人好」。

(中時 )