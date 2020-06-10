頭份市公所推出暑期學童及青少年夏令營，頭份市長羅雪珠鼓勵學童青少年踴躍報名。〔謝明俊攝〕

後疫情時期，為讓頭份市的兒童及青少年有一個快樂充實的暑假，市公所特別推出「兒童及青少年暑期樂活學習營」，共有62項營隊70梯次，提供1988人次參加，採網路報名方式，請家長們多加利用。

頭份市今年的夏令營活動，是委由市內各學校、單位承辦，為了考量父母接送負擔及孩童交通安全，活動地點分散於市內，有興趣的學子可以就近參加。

今年共有62項不同活動營隊，包括了，游泳、獨輪車、舞蹈、競技疊杯，以及各類球類營隊，另外靜態營隊則有繪本黏土捏塑家、快樂粉彩畫、創意機器人研習營、陶笛、版畫、瘋桌遊等。

今年新增加二階魔術方塊育樂營、小廚師輕食烘培製作、國立聯合大學圖書館夜宿教學活動、街舞暑期樂活學習營等，可滿足學員多元的選擇。此外，為傳承客家文化，每年均有客家主題的營隊，今年有客家同樂會、天才小子籃球客語營、打竹莢順口溜、客家尋寶趣等營隊。

今年報名方式採網路報名，請有意願報名且設籍頭份市的兒童及青少年，於報名前先至網站註冊會員並上傳身分證明文件，網站於6月13日上午7時始開啟報名功能，每位學童限報名二項營隊，如未額滿，6月16日起開放第二階段報名，額滿為止。

為嘉惠弱勢族群，今年續開游泳教學育樂營，於報名當天開放予低收入戶及中低收入戶資格者優先報名，當天開放90名備取名額予一般學員報名。

另外，考量可能有市民家裡無電腦或不熟悉網路操作方式，公所於受理報名期間，安排值班人員於本所客家文化課協助辦理線上報名與資格審核，但僅接受現場報名，不接受電話登記。

(中時 )