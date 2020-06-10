金屬機殼廠可成（2474）公布5月營收，月減4.8％、年增34.5％，累計今年前五月營收達326.85億元，年增27.7％，符合公司預期。

可成表示，4、5月份營收表現符合第二季營收QoQ、YoY皆有相當成長的預期，今年前五個月的合併營收326.85億，相較去年同期 255.92億，年增27.7％，也符合公司認為上半年能見度較高的預期；因全球新冠疫情尚未結束，未來市況仍有不確定性，可成將持續密切觀察市場供需變化。

(工商 )