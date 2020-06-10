宜蘭縣政府反對農舍用地臨界臨路，農委會對此表示，興建農舍應以不影響農業生產環境與農村發展為前提，故農舍用地應矩形配置於農地之地界線側及臨接道路，以確保該筆農業用地90%為完整區塊，留供農業生產使用，始能確保農業生產環境完整及農業永續經營。

農委會強調，「農業發展條例」第18條規定，不影響農業生產環境與農村發展，始得興建農舍。因此，農委會依「農業用地興建農舍辦法」第2條第2項規定，訂定農舍經營計畫書格式，並以通函發布計畫書內應載明「農舍用地應矩形配置於農地之地界線側及臨接道路」，確保該筆農業用地90%為完整區塊留供農業生產使用，以符合立法意旨。

針對「興建農舍經營計畫書」格式中明定農舍用地應「臨界、臨路」興建之規定，監察院調查意見，認為農舍用地應臨界臨路之規定，具有杜絕農舍炒作及避免興建農舍影響農業生產環境之目的，該函有行政程序法第161條所定對下級機關之拘束力。有關宜蘭縣政府於107年2月1日公告實施「宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點」之規定，監察院亦表示該要點缺乏法律之授權，顯有以地方政府行政規則之外觀，企圖規避中央政府之監督，應允檢討。

至於宜蘭縣政府所提農舍如臨界臨路，將阻擋道路視野，導致交通事故頻繁發生。然台灣各地道路、巷道兩旁常有建築物，鮮少有因此而造成交通事故，且配置規定是「農舍用地」臨界臨路，而非「農舍」臨界臨路；是臨「路」，而非臨「路口」。縱使有極特殊個案，也應該在臨路的農舍用地範圍內，退縮合理安全距離，如附圖，而非據此要求農舍要蓋在田中央。

(工商 )