新冠肺炎疫情趨緩，財政部配合行政院推動「振興三倍券」及促進國內旅遊政策，包括督導台灣菸酒公司觀光酒廠促銷活動及加速辦理統一發票盃路跑活動等措施，預計可帶動152萬消費人次，創造近30億元經濟效益。

財政部進一步表示，為振興國內旅遊，鼓勵公股事業機構加碼辦理員工國內旅遊，包含移地辦理自強文康活動、球類運動賽事、員工教育研習等，協同員工眷屬及親子旅遊、家庭日活動，預期帶動國旅人數上看21萬人次，經濟效益約可達13億元以上。

另外，財政部管轄的台灣菸酒公司自今年7月1日至12月31日止，每雙週推出「台酒振興三重送」活動，並就各酒廠特色產品推出促銷規劃，預期吸引100萬至120萬人次至各觀光酒廠旅遊及銷售據點消費，可望帶動15億元觀光活動經濟效益。

財政部指出，該部辦理統一發票盃路跑等宣導活動，歷年均吸引大批民眾攜家帶眷參加，獲得民眾熱烈迴響。

近期因疫情趨緩，預定今年8月30日將在屏東墾丁舉辦第一場路跑活動，可吸引11萬人次，促進約1.3億元消費。

財政部進一步說明，為增進同仁知能及培養團隊合作精神，預期可帶動約1,500人次，促進交通、餐飲及旅宿等約300萬元消費效益。

(工商 )