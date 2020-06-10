在5月下旬港版國安法通過後，就觸動國際金融巨鱷的敏感神經，看衰「港元恐成為金融市場下一隻黑天鵝？」外媒報導，美國對沖基金大咖打算大手筆狙擊香港聯繫匯率，押注港元在18個月內與美元脫鉤，槓桿比率高達200倍。

媒體先前分析，由於香港社會持續動盪，美元匯率也處於不穩定狀態，香港貨幣體系存在結構性問題，而且當地過度依賴房地產業、經濟呈現衰退，加上全球消費力下滑、大陸經濟衰退風險，以及中美貿易戰損害等，都可能促使香港放棄與美元掛鉤。

香港經濟日報報導，曾在2008年金融風暴一戰成名、對沖基金經理人Kyle Bass在本月1日正式成立「香港機會基金」（Hayman Hong Kong Opportunities Fund），以200倍槓桿操作買入港元下跌期權，豪賭港元與美元在18個月內脫鉤。他指出，若港元貶值40%，基金將暴賺64倍；但若香港與美元的聯繫匯率在18個月後仍生效，基金所有資金將全泡湯。這種押注方式不是大賺一票，就是輸到脫褲。

1983年，香港聯繫匯率實行以來，港元匯價一直穩定維持7.75至7.85兌1美元水平。回顧1997年亞洲金融風暴時，「大鱷」索羅斯（George Soros）狙擊港元，最後也失敗收場。

港版國安法通過後，大陸資金不斷流入香港股市；港元匯率不跌反升，逼近7.75強勢兌換保證匯價，香港金管局近月入市放了超過400億港元，以保持港元幣值處於聯繫匯率區間水準。

(中時電子報)