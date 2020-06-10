幼兒園陳姓女老師（中）現身說法，院長余忠仁（左二）贈花祝她早日康復。（羅浚濱攝）

台大生醫分院導管室以「長期心臟監測器」 和體內心律「去顫器」，運用智慧醫療和雲端系統，可全天候掌握患者的心臟情況，提供即時的緊急醫療。（羅浚濱攝）

台大醫院生醫園區分院完成結合智慧醫療的導管室，能提供竹竹苗心臟疾病所需相關檢查與醫療服務，10日由院長余忠仁等人開幕，並介紹運用智慧醫療雲端系統，挽救陳姓幼兒園老師免於猝死，更發現她罹患罕見的「兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈」。

余忠仁表示，生醫分院導管室4月30日通過衛生局審查，啟用以來已完成15台導管手術與電 燒手術，未來更將運用醫院特有的智慧醫療和雲端系統，可全天候掌握患者的心臟情況，提供即時的緊急醫療。

心臟內科醫師林延澤介紹幼兒園陳姓女老師的案例，有2個小孩的陳老師，3個多月前和同事聚餐，只喝一點酒就昏厥，送醫檢查未發現異狀，1個月後再度發作，診視後高度懷疑是「心因性猝死症」，隨時可能昏厥且猝死，

陳老師經醫師建議裝置「皮下微型心臟監控器」，結合醫院的智慧醫療系統，利用居家監測和雲端傳輸警示系統，做進一步追蹤半個月，她在幼兒園工作時，再次因情緒激動發生昏厥。

智慧醫療雲端系統立刻紀錄到她發生昏厥和致命性心律不整的資訊，第一時間傳到林廷澤醫師的手機，在救護車載陳老師到醫院前，醫療團隊已完成待命接手進行緊急治療。

陳老師病情穩定後做體內心律「去顫器」，基因學檢查證實她罹患罕見的「兒茶酚胺敏感性多形性心室頻脈」，目前病況穩定，不再發生昏厥和猝死，持續門診追蹤。

陳老師也到場現身說法，感謝心臟內科醫療團隊，一度哽咽落淚，院長余忠仁贈花祝她早日康復，並與醫療團團以拚圖方式，讓與會人士了解心臟內科智慧醫療的流程。

(中時 )